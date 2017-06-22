Роналду зацікавився можливим переходом з "Реала" у ПСЖ - іспанські ЗМІ

Нападник мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду зацікавився переходом у французький ПСЖ, повідомляє Новий час з посиланням на іспанську Marca.

Як зазначає іспанське видання, на переговорах з президентом "Реала" Флорентіно Пересом після завершення літніх матчів збірної Португалії Роналду має намір розповісти йому про пропозицію від французької сторони з приводу трансферу.

Видання стверджує, що тепер Роналду вважає за краще перейти в " Парі Сен-Жермен, тоді як варіант з переїздом в Китай він не розглядає, прагнучи залишитися в європейському футболі. Втім, не виключається, що Пересу вдасться переконати нападника залишитися в команді.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що зоряний гравець переглядає своє рішення піти з команди після того, як в його захист висловився президент "Реала" Флорентіно Перес.

Перед цим стало відомо, що наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью виступив проти переходу Роналду в "Манчестер Юнайтед", хоча той нібито хотів опинитися в англійському колективі.

Роналду прийняв рішення покинути "Реал" через звинувачення в несплаті 14,7 млн євро податків у 2011-2014 роках. Раніше прокуратура Іспанії подала позов проти гравця по цій справі.