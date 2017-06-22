Зарплата Реброва в саудівському "Аль-Ахлі" складе 2,7 мільйони долларів

Стало відомо, скільки буде заробляти український тренер Сергій Ребров в клубі "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії.

Як повідомляє офіційний твіттер команди, зарплата наставника на новому місці роботи складе 10 мільйонів місцевих ріалів, що становить 2,4 млн євро на рік.

До своїх обов'язків Сергій Ребров повинен приступити 1 липня.

Як повідомляв УНІАН, вчора Ребров підписав з клубом "Аль-Ахлі" дворічний контракт.

З квітня 2014-го по травень 2017 року Сергій Ребров очолював київське "Динамо", з яким виграв п'ять трофеїв.