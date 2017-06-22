Військові зіграли у футбол в зоні АТО з футболістом збірної України Федецьким (відео)

Відомий гравець збірної України Артем Федецький зіграв у футбол в зоні АТО із прикордонниками та військовослужбовцями ЗС України поблизу Донецька. Про це написав на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

До прикордонників на передову в зоні АТО завітали зірки українського футболу. Артем Федецький, головний тренер молодіжної команди «Карпат U-19» Андрій Тлумак та легенда львівського футболу, колишній гравець «Карпат» Михайло Кополовець провели символічний поєдинок для підняття бойового духу в передмісті Донецька.

До спортивного протистояння долучилися військовослужбовці Збройних сил України та Державної прикордонної служби. Поєдинок відбувався в напівзруйнованому спортзалі на позиції «Інтернат», що в Мар’їнці. Колишня школа знаходиться на передовій та під постійним вогнем бойовиків, які обстрілюють наших захисників з сусідніх териконів.

«Ми зіграли у футбол, фактично, у Донецьку. Звичайно, не найкраще футбольне поле, але ми почуваємося в цілковитій безпеці», - розповів після матчу Артем Федецький.