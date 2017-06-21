Збірна України зіграє проти Косово на нейтральному полі в Албанії

Матч відбіркового циклу чемпіонату світу 2018 року між збірними Косово та України відбудеться в Албанії, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Гра пройде в місті Шкодер на місцевому стадіоні "Лоро Боричів". Місткість арени - 16 тисяч глядачів. Споруду реконструювали в 2016 році. Матч відбудеться 6 жовтня 2017 року. Це поєдинок 9-го туру групового турніру кваліфікації на ЧС-2018, який стане передостаннім в групі для українців.

Зазначимо, що номінально домашній матч проти збірної Косово українська команда провела також на нейтральному полі у польському Кракові з причини того, що український МЗС не дозволив проводити поєдинок в Україні через невизнання Україною незалежності Косово. Матч завершився перемогою українських футболістів - 3:0.

Як повідомляв УНІАН, свій наступний поєдинок у відборі збірна України проведе в Харкові проти команди Туреччини 2 вересня.