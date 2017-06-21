Футбольну команду СК "Дніпро 1" включили у другу лігу України

На конференції Професійної футбольної ліги, яка сьогодні проходить у столиці, було розглянуто питання про прийняття клубу СК "Дніпро 1" до складу ПФЛ.

За це рішення проголосувала більшість - 25 делегатів конференції. Необхідно відзначити, що це рішення прийнято в порушення норм Регламенту, оскільки СК "Дніпро 1" до цього не виступав у чемпіонаті серед аматорів. Справедливості заради, рівненський "Верес", який нині включений до складу УПЛ, також не проходив обкатку в аматорах.

Голосуванню передував виступ народного депутата і почесного президента СК "Дніпро 1" Юрія Берези.

«У нас в спортивній школі займається 300 дітей. Є велике бажання відродити футбол в Дніпрі. Є домовленість зі стадіоном "Метеор", з "Дніпро-Ареною" — ми будемо проводити матчі там. Моїм найближчим помічником є Роман Зозуля, він є головним ініціатором створення клубу. Полк "Дніпро 1", ультрас, громада міста Дніпро — всі підтримують нас. Я є почесним президентом і буду керувати цим клубом. У нас все є для участі у Другій лізі. У нас все буде офіційно. Я взяв зобов'язання перед ветеранами "Дніпра", вам не буде соромно за нас», — пообіцяв Береза, якого цитує сайт fcdnipro.com.

Зазначимо, що СК "Дніпро 1" є правонаступником ФК "Дніпро". Наставником новоствореної команди залишиться головний тренер Дмитро Михайленко.