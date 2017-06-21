"Динамо" погодилось відпустити Віду в "Бешикташ" в обмін на Бойка та 2,5 млн євро - ЗМІ
15:20, 21 червня 2017Футбол
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Захисник "Динамо" Домагой Віда все ж продовжить кар'єру в турецькому "Бешикташі".
Домагой Віда з "Динамо", скоріше за все, перейде у "Бешикташ" / Fanatik
Захисник "Динамо" Домагой Віда все ж продовжить кар'єру в "Бешикташі", переконують турецькі засоби масової інформації.
Як повідомляє Fanatik, стамбульський "Бешикташ" нарешті домовився з "Динамо" щодо трансферу 28-річного хорвата. Стамбульський клуб заплатить киянам за Віду 2,5 млн євро, а також відправить в Київ голкіпера Дениса Бойка.
Віда повинен підписати з "Бешикташем" 4-річний контракт, за умовами якого його зарплата складе 2 млн євро на рік.
Зараз "Динамо" та "Бешикташ" узгоджують останні дрібні деталі угоди, яка може бути офіційно оформлена в найближчі дні.
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