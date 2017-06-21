Турецький "Фенербахче" хоче викупити Феррейру у "Шахтаря" за 3 мільйони євро

Турецький «Фенербахче» зацікавлений у викупі контракту 26-річного аргентинського форварда «Шахтаря» Факундо Феррейри, повідомляє Sport.ua з посиланням на турецький Sporx.

Стамбульський клуб готовий викласти за футболіста €3 мільйони. Контракт Феррейри з «Шахтарем» закінчується влітку 2018-го року.

Разом з тим, гравець вважається одним з ключевих в донецькій команді, через що угода малоймовірна. У минулому сезоні Феррейра провів за «Шахтар» 28 матчів у всіх турнірах, де забив 16 м'ячів і віддав 2 гольові передачі.