Турецький "Фенербахче" хоче викупити Феррейру у "Шахтаря" за 3 мільйони євро
12:46, 21 червня 2017Футбол
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Контракт аргентинця з донецьким клубом закінчується влітку 2018-го року
Феррейра забив 16 голів в минулому сезоні Прем'єр-ліги / shakhtar.com
Турецький «Фенербахче» зацікавлений у викупі контракту 26-річного аргентинського форварда «Шахтаря» Факундо Феррейри, повідомляє Sport.ua з посиланням на турецький Sporx.
Стамбульський клуб готовий викласти за футболіста €3 мільйони. Контракт Феррейри з «Шахтарем» закінчується влітку 2018-го року.
Разом з тим, гравець вважається одним з ключевих в донецькій команді, через що угода малоймовірна. У минулому сезоні Феррейра провів за «Шахтар» 28 матчів у всіх турнірах, де забив 16 м'ячів і віддав 2 гольові передачі.
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