Турецький "Фенербахче" хоче викупити Феррейру у "Шахтаря" за 3 мільйони євро

12:46, 21 червня 2017
Футбол
101

Контракт аргентинця з донецьким клубом закінчується влітку 2018-го року

Феррейра забив переможний гол у ворота

Турецький «Фенербахче» зацікавлений у викупі контракту 26-річного аргентинського форварда «Шахтаря» Факундо Феррейри, повідомляє Sport.ua з посиланням на турецький Sporx.

Стамбульський клуб готовий викласти за футболіста €3 мільйони. Контракт Феррейри з «Шахтарем» закінчується влітку 2018-го року.

Разом з тим, гравець вважається одним з ключевих в донецькій команді, через що угода малоймовірна. У минулому сезоні Феррейра провів за «Шахтар» 28 матчів у всіх турнірах, де забив 16 м'ячів і віддав 2 гольові передачі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Туреччина#Шахтар#УПЛ