Бійка на НСК "Олімпійський" під час фіналу Аматорської ліги (відео)

Небачена хронологія безладу на НСК Олімпійський без коментарів демонструє хто є хто в українському футболі. Ексклюзивні кадри FootballHub.

Бійка відбулася на очах міністра МВС України Арсена Авакова. який був присутній на цьому матчі.

Як повідомляв УНІАН, фінал аматорської ліги між Агробізнесом та Металіст 1925 зірвали ультрас з Харкова.