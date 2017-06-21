Бійка на НСК "Олімпійський" під час фіналу Аматорської ліги (відео)
12:17, 21 червня 2017Футбол
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Президент ФФУ задав риторичне питання "А где "Беркут"?".
Футбольний клуб "Металіст 1925" заявив про сплановану акцію проти його команди / facebook.com
Небачена хронологія безладу на НСК Олімпійський без коментарів демонструє хто є хто в українському футболі. Ексклюзивні кадри FootballHub.
Бійка відбулася на очах міністра МВС України Арсена Авакова. який був присутній на цьому матчі.
Як повідомляв УНІАН, фінал аматорської ліги між Агробізнесом та Металіст 1925 зірвали ультрас з Харкова.
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