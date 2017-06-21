Роналду може відкупитися від в'язниці за 14,8 мільйона євро

Лідер мадридського "Реала" і збірної Португалії по футболу Кріштіану Роналду вирішив виплатити 14,8 мільйона євро податковим службам Іспанії, щоб уникнути тюремного ув'язнення, повідомляє іспанська Cope.

Перше засідання суду над Роналду має відбутися 31 липня об 11.00.

Разом з тим, у гравця є 60 днів, щоб внести необхідну суму. Таким чином, він частково визнає свою провину і може отримати покарання у вигляді умовного терміну - до двох років.

Відзначається також, що цей випадок вважається тяжчим, ніж той, що стався раніше з гравцем "Барселони" Лео Мессі. Коли аргентинець ухилявся від податків, ще не діяли обтяжуючи норми в іспанському законодавстві, згідно з яким за несплату податків або приховування доходів, що перевищують суму в 600 тисяч євро, порушникові загрожує тюремний строк до шести років.

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому Роналду вперше пред'явили звинувачення в несплаті податків. Напередодні аналогічне звинувачення висунули екс-головному тренеру "Реала" Жозе Моуріньо, який нині очолює англійський "Манчестер Юнайтед".

Місяць тому гравець "Барселони" Ліонель Мессі отримав умовний тюремний термін (21 місяць) після аналогічних звинувачень з боку Податкової служби Іспанії.