Гравець "Динамо" Мбокані не пройшов медогляд в грецькому "Олімпіакосі"

Грецький журналіст Дімітріс Вергос повідомив у Twitter, що конголезький нападник «Динамо» Дьємєрсі Мбокані пройшов медогляд в грецькому «Олімпіакосі», повідомляє Sport.ua.

Які саме показники Мбокані не влаштували грецьку сторону – не повідомляється. Таким чином, трансфер гравця в грецький клуб зірвався.

Конголезець в минулому сезоні виступав на правах оренди в англійському «Халл Сіті», де провів 14 матчів у всіх турнірах і не забив жодного м'яча.

У Мбокані діючий контракт з «Динамо» до 2018 року.