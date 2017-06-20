Гравець "Динамо" Мбокані не пройшов медогляд в грецькому "Олімпіакосі"
17:28, 20 червня 2017Футбол
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Про те, які саме показники не влаштували грецьку команду, не повідомляється.
У Дьємьєрсі Мбокані діючий контракт з "Динамо" до кінця 2018-го року / xsport.ua
Грецький журналіст Дімітріс Вергос повідомив у Twitter, що конголезький нападник «Динамо» Дьємєрсі Мбокані пройшов медогляд в грецькому «Олімпіакосі», повідомляє Sport.ua.
Які саме показники Мбокані не влаштували грецьку сторону – не повідомляється. Таким чином, трансфер гравця в грецький клуб зірвався.
Конголезець в минулому сезоні виступав на правах оренди в англійському «Халл Сіті», де провів 14 матчів у всіх турнірах і не забив жодного м'яча.
У Мбокані діючий контракт з «Динамо» до 2018 року.
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