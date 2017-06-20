Моуріньо слідом за Роналду звинуватили у несплаті податків в Іспанії - ВВС

Іспанська прокуратура звинуватила Жозе Моурінью в ухиленні від сплати податків під час роботи на посаді тренера мадридського "Реала", повідомляє ВВС.

У позові відомства стверджується, що Моурінью, який зараз працює з англійським клубом "Манчестер Юнайтед", не заплатив 3,6 млн доларів податків у 2011-2012 роках. Він поки не коментував ці звинувачення.

Прокурори стверджують, що тренер не задекларував доходи від права публікації власного зображення в рекламі, щоб отримати "незаконну вигоду".

Тиждень тому іспанська прокуратура подала позов до суду, звинувативши гравця команди "Реал Мадрид" Кріштіану Роналду в тих самих злочинах, що і Моурінью.

Ряд великих ЗМІ наприкінці 2016 року звинуватили Роналду і Моурінью, а також деяких інших гравців європейських клубів в тому, що вони нібито виводили в офшорні зони мільйони доларів, щоб уникнути сплати податків.

В кінці травня Верховний суд Іспанії підтвердив вирок аргентинському нападнику Ліонелю Мессі, який в липні минулого року був засуджений до 21 місяця в'язниці за ухилення від податків.