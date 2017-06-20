Клуб німецької Бундесліги "Шальке" прийме рішення по Коноплянці на початку серпня

Клуб німецької Бундесліги "Шальке-04" з Гельзенкірхена надасть українському легіонерові Євгену Конолпянке ще один шанс в літнє міжсезоння, повідомляє Sport.ua з посиланням на Bild.

Про це розповів спортивний директор «Шальке» Крістіан Хайдель.

«Тедеско і Коноплянка поспілкувалися кілька годин. Тепер Євген має показати те, що від нього хоче головний тренер», - сказав Хайдель.

Клуб прийме рішення про долю українця на початку серпня.

Читайте такожКоноплянка буде оштрафований після того, як назвав тренера "Шальке" боягузомТакож Хайдель підтвердив, що «Шальке» відмовився продавати Коноплянку в чеську «Славію» з Праги.

«Приходив запит від «Славії», вони хотіли підписати «Коноплянку», але ми відмовили», – сказав спортивний директор.

Як повідомляв УНІАН, Коноплянка грає у "Шальке" з початку сезону 2016/17. На рахунку гравця 17 матчів у складі команди і 1 гол.