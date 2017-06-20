Прокуратура Іспанії звинуватила Моуріньо в несплаті 3,3 мільйонів євро податків

Прокуратура Іспанії висунула звинувачення колишньому головному тренеру «Реала» Жозе Моуріньо.

Португальський тренер, який нині очолює англійський «Манчестер Юнайтед», звинувачується в несплаті податків.

Читайте такожФорварду "Реала" Роналду призначили дату розгляду справи в суді з приводу укриття податків Повідомляється, що в період з 2011-го по 2012 рік 54-річний Моуріньо ухилився від сплати податків в іспанську скарбницю на загальну суму 3,3 мільйона євро.

Нагадаємо, що минулого тижня звинувачення в несплаті податків були висунуті нападнику "Реала" Кріштіану Роналду.