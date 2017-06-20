Прокуратура Іспанії звинуватила Моуріньо в несплаті 3,3 мільйонів євро податків
15:18, 20 червня 2017Футбол
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В Іспанії продовжують пред'являти звинувачення відомим футбольним персонам.
Жозе Моуріньо звинувачують у несплаті 3,3 млн євро податків / Reuters
Прокуратура Іспанії висунула звинувачення колишньому головному тренеру «Реала» Жозе Моуріньо.
Португальський тренер, який нині очолює англійський «Манчестер Юнайтед», звинувачується в несплаті податків.
Читайте такожФорварду "Реала" Роналду призначили дату розгляду справи в суді з приводу укриття податків Повідомляється, що в період з 2011-го по 2012 рік 54-річний Моуріньо ухилився від сплати податків в іспанську скарбницю на загальну суму 3,3 мільйона євро.
Нагадаємо, що минулого тижня звинувачення в несплаті податків були висунуті нападнику "Реала" Кріштіану Роналду.
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