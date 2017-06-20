Форварду "Реала" Роналду призначили дату розгляду справи в суді з приводу укриття податків

Форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду 31 липня постане перед судом, повідомляє Marca. Прокуратура допитає Роналду по справі про несплату ним податків.

Кріштіану Роналду звинувачується іспанськими податківцями у приховуванні податків на суму 14,7 мільйона євро. Зокрема, Податкова служба виявила, що в 2011-14 роках доходи португальця проходили через фіктивну бізнес-структури, що допомагала йому ухилятися від податку на прибуток.

Сам Роналду ці звинувачення категорично заперечує і вважає себе жертвою нападок з боку іспанських фіскальних органів.

Більше того – португалець в помсту вирішив негайно покинути "Реал" і нібито вже попросив свого агента Жорже Мендеша організувати повернення в "Манчестер Юнайтед".

Втім, навіть якщо перехід 32-річного португальця і відбудеться, від відповідальності за порушення іспанських законів це його не звільнить.

Кріштіану Роналду є кращим бомбардиром в історії "Реала". За вісім сезонів він провів у футболці клубу 394 матчі, забивши 406 голів. Чинний контракт Роналду з "Реалом" розрахований до літа 2021 року.