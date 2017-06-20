ФК "Металіст 1925" звернувся до Авакова з проханням відкрити кримінальну справу щодо бійки фанатів
У керівництві харківського клубу вважають, що мала місце спланована провокація.
Футбольний клуб "Металіст 1925" (Харків) виступив зі спеціальною заявою після фінального поєдинку чемпіонату України серед аматорів, який був відзначений хуліганськими діями фанатів харків'ян.
Клуб виступив з критикою уболівальників, які зірвали фінальний матч проти "Агробізнесу", повідомляє офіційний сайт команди.
Керівництво "Металіста 1925" заявило, що це могла бути спланована провокація і попросило міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова звернути увагу на інцидент.
"В кінці матчу стався інцидент, пов'язаний з безчинствами так званих "ультрас". Дії цих псевдовболівальників привели до вкрай негативних наслідків, грубих порушень громадського порядку та насильства. Матч був зірваний, а авторитету ФК "Металіст 1925" завдано серйозної шкоди.
За попередніми даними служби безпеки ФК "Металіст 1925", на секторі, в якому повинні були розміщуватися харківські фанати, перебували жителі ще чотирьох міст України, які взяли участь у масових заворушеннях. Це свідчить про сплановану провокацію, направлену не проти учасників фінального матчу і ФК "Агробізнес" зокрема. У цього прояву глибинні корені. Ми звертаємося до Міністра внутрішніх справ України Арсена Борисовича Авакова з проханням відкрити кримінальне провадження, дати оцінку хуліганському інциденту, виявити справжні мотиви організаторів і активних виконавців, а також зробити все можливе, щоб вони понесли передбачене чинним законодавством покарання", - зазначається в зверненні.
Нагадаємо, після гри президент ФФУ Андрій Павелко заявив, що подібна поведінка ультрас харків'ян ставить під сумнів участь команди у другій лізі.