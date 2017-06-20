Президент клубу, якого побили фанати: Люди обкурені чи вони наркомани! Таких до спорту допускати не можна

Під час бійки на НСК "Олімпійський" в Києві, яку влаштували фанати "Металіста 1925", був побитий президент команди "Агробізнес" (Волочиськ, Хмельницька область) Олег Собуцький.

Саме команді "Агробізнес" після гри були вручені медалі переможців чемпіонату України серед аматорів.

Олег Собуцький прокоментував те, що відбулося на стадіоні.

"Перед грою представники "Металіста" розповідали на всіх сайтах, що вони порвуть нашу команду. Але поєдинок все розставив по місцях. Вважаю, що фанати з Харкова спеціально зірвали матч. бо вважали, що їхня поразка може бути ще більшою (арбітр зупинив матч за рахунку 4:0 на корить хмельниччан. - Прим. авт.). Це виявило їхню слабкість. Люди обкурені чи вони наркомани! Таких до спорту допускати не можна", - відзначив Собуцький у коментарі #FootballHub.

Повне відео інтерв'ю: