"Шахтар" віддав свого найбільш перспективного форварда в оренду

Нападник донецького «Шахтаря» Андрій Борячук наступний сезон проведе в оренді в футбольному клубі «Маріуполь».

Про це повідомив офіційний сайт ФК "Шахтар".

Підписання орендної угоди з Борячуком також підтвердив агент футболіста Вадим Шаблій.

"Один з найталановитіших молодих українських нападників Андрій Борячук наступний сезон проведе на правах оренди в «Маріуполі».

Для подальшого прогресу 21-річному форварду необхідна ігрова практика, яку він отримає в добротній команді, яка ставить перед собою в новому чемпіонаті завдання виходу в єврокубки", – зазначив Шаблій.