"Шахтар" віддав свого найбільш перспективного форварда в оренду

12:36, 20 червня 2017
Футбол
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21-річний Андрій Борячук проведе найближчий сезон у клубі "Маріуполь".

Андрій Борячук / shakhtar.com

Нападник донецького «Шахтаря» Андрій Борячук наступний сезон проведе в оренді в футбольному клубі «Маріуполь».

Про це повідомив офіційний сайт ФК "Шахтар".

Підписання орендної угоди з Борячуком також підтвердив агент футболіста Вадим Шаблій.

"Один з найталановитіших молодих українських нападників Андрій Борячук наступний сезон проведе на правах оренди в «Маріуполі».

Для подальшого прогресу 21-річному форварду необхідна ігрова практика, яку він отримає в добротній команді, яка ставить перед собою в новому чемпіонаті завдання виходу в єврокубки", – зазначив Шаблій.

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Теги: #Шахтар#ФК Маріуполь#Борячук