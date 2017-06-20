"Шахтар" віддав свого найбільш перспективного форварда в оренду
12:36, 20 червня 2017Футбол
1877
21-річний Андрій Борячук проведе найближчий сезон у клубі "Маріуполь".
Андрій Борячук / shakhtar.com
Нападник донецького «Шахтаря» Андрій Борячук наступний сезон проведе в оренді в футбольному клубі «Маріуполь».
Про це повідомив офіційний сайт ФК "Шахтар".
Підписання орендної угоди з Борячуком також підтвердив агент футболіста Вадим Шаблій.
"Один з найталановитіших молодих українських нападників Андрій Борячук наступний сезон проведе на правах оренди в «Маріуполі».
Для подальшого прогресу 21-річному форварду необхідна ігрова практика, яку він отримає в добротній команді, яка ставить перед собою в новому чемпіонаті завдання виходу в єврокубки", – зазначив Шаблій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter