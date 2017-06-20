Українські стадіони знаходяться під загрозою скасування єврокубкових матчів - Павелко (відео)

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко, коментуючи для #FootballHub вчорашні масові заворушення на НСК "Олімпійський", зазначив, що існують законодавчі інструменти для того, щоб зводити до мінімуму такі загрози в майбутньому.

«У першу чергу, необхідна консолідація всіх правоохоронних органів для того, щоб під час масових заходів людям було безпечно.

У Верховної Ради є зобов'язання перед Європарламентом. Зазначу, що українські стадіони будуть позбавлені права проводити європейські матчі у разі, якщо український парламент не прийме ряд важливих ініціатив щодо посилення заходів безпеки на футбольних аренах із залученням силових структур.

Щодо фінального матчу Ліги чемпіонів, який у травні наступного року відбудеться в Києві, то більшість глядачів на трибунах будуть з-за кордону. До того ж, квитки будуть іменні. Українських фанатів, які не вміють контролювати свої емоції, буде дуже мало", - додав Павелко.