Павелко - про фанатське свавілля: всі говорили про Маріуполь, але бійка була в центрі Києва (відео)

Президент ФФУ Андрій Павелко заявив в інтерв'ю #FootballHub, що фанати харківського "Металіста 1925" своєю поведінкою перекреслили можливий вихід команди в другу лігу.

"Ми бачимо, що і сам клуб, і самі вболівальники перекреслюють майбутнє команди у другій лізі. Тепер я впевнений, що у атестаційного комітету федерації будуть великі питання з приводу подальшої долі клубу.

Що стосується безпеки арен, то вирішення проблеми знаходиться в компетенції силових органів. Нещодавно всі говорили на тему Маріуполя, що там небезпечно грати. Але хіба зараз бійка була в Маріуполі? Ні, вона була в центрі Києва".

Андрій Павелко зазначив, що є загроза, що українські стадіони будуть позбавлені права проводити європейські матчі у разі, якщо Верховна Рада не прийме ряд важливих ініціатив щодо посилення заходів безпеки на футбольних аренах із залученням силових структур.

"Щодо фінального матчу Ліги чемпіонів, який у травні наступного року відбудеться в Києві, то більшість глядачів на трибунах будуть з-за кордону. До того ж, квитки будуть іменні. Українських фанатів, які не вміють контролювати свої емоції, буде дуже мало", - заявив Павелко.

Нагадаємо, вчора ввечері під час фінального матчу чемпіонату України серед аматорських команд між "Металістом-1925" (Харків) і «Агробізнесом» (Волочиськ, Хмельницька область) фанати харківської команди влаштували масові бійки, зірвавши проведення поєдинку.