Ребров очолить футбольний клуб з Саудівської Аравії

Екс-головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров близький до підписання контракту з клубом «Аль-Ахлі» із Саудівської Аравії, повідомляє Aleqt.com.

Ребров підпише контракт на один рік із зарплатою 2,5 млн євро і можливістю продовження ще на рік.

Українець змінить швейцарця Крістіана Гросса.

Як повідомляє сайт Команда1, помічниками українця можуть стати іспанські фахівці, які працювали раніше в «Динамо».

В цьому році «Аль-Ахлі» посів друге місце в чемпіонаті і вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Азії, де зіграє з іранським «Персеполісом».

"Аль-Ахлі" з Джидді — триразовий чемпіон своєї країни і 13-разовий володар Кубка короля Саудівської Аравії.