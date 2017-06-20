Ребров очолить футбольний клуб з Саудівської Аравії
10:40, 20 червня 2017Футбол
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Екс-головний тренер "Динамо" близький до підписання контракту із зарплатою 2,5 мільйона євро.
Сергій Ребров / zbirna.com
Екс-головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров близький до підписання контракту з клубом «Аль-Ахлі» із Саудівської Аравії, повідомляє Aleqt.com.
Ребров підпише контракт на один рік із зарплатою 2,5 млн євро і можливістю продовження ще на рік.
Українець змінить швейцарця Крістіана Гросса.
Як повідомляє сайт Команда1, помічниками українця можуть стати іспанські фахівці, які працювали раніше в «Динамо».
В цьому році «Аль-Ахлі» посів друге місце в чемпіонаті і вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Азії, де зіграє з іранським «Персеполісом».
"Аль-Ахлі" з Джидді — триразовий чемпіон своєї країни і 13-разовий володар Кубка короля Саудівської Аравії.
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