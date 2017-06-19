Луганська "Зоря" підсилилася відразу п'ятьма гравцями "Дніпра" і чекає новачків-бразильців

Одним з останніх серед учасників української футбольної Прем'єр-ліги вийшов з відпустки бронзовий призер чемпіонату луганська "Зоря".

Сьогодні команда зібралася на базі, де і почне втягуючий збір. Окрім тренувальних занять, підопічні Юрія Вернидуба 25 червня проведуть спаринг з друголіговим "Нікополем". Це стане першим із семи запланованих на міжсезоння товариських матчів.

Вже у Словенії, куди "Зоря" прибуде 28-го числа, команда зіграє шість контрольних поєдинків, серед суперників - хорватський "Хайдук", тбіліське "Динамо" та інші.

Що стосується кадрових питань, то їх прокоментував головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб.

"Зоря" підписала контракти з п'ятьма футболістами "Дніпра". Це Андрій Лунін, Максим Луньов, Олександр Сваток, Євген Чеберко і Владислав Кочергін. Раніше гравцями нашої команди стали Владислав Кабаєв, бразильці Леонідас і Сілас. Зараз з нами тренується ще один нападник з Бразилії, а ввечері повинні прилетіти два його співвітчизники — центральний захисник і форвард", - зазначив Вернидуб, якого цитує сайт Команда1.

Серед втрат "Зорі" Григорій Ярмаш, який завершив кар'єру і увійшов до тренерського штабу, а також Джаба Ліпартія, Ігор Чайковський, Едуард Соболь, Іван Петряк, Владислав Кулач. У останніх трьох гравців закінчилися орендні угоди з клубом.

А ось Дмитра Гречишкіна в "Зорі" спробують утримати. Принаймні, переговори з "Шахтарем" тривають.