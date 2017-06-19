Свавілля від харківських фанатів: матч на "Олімпійському" в Києві був зірваний (відео)

В Києві на НСК "Олімпійський" проходив фінальний матч чемпіонату України серед аматорських команд між "Металістом-1925" (Харків) і «Агробізнесом» (Волочиськ, Хмельницька область).

На 75-й хвилині, за рахунку 4:0 на користь «Агробізнесу» вболівальники «Металіста-1925» почали палити фаєри і вибігли на поле, а потім влаштували бійку з фанатами «Агробізнесу». Пізніше вони попрямували до центральних секторів, де теж почалася масова бійка, повідомляє Трибуна.

Матч був зупинений, пізніше «Агробізнес» нагородили золотими медалями чемпіонату України серед аматорів.

Президент ФФУ Андрій Павелко заявив, що тепер «Металіст-1925» можуть не допустити до другої ліги.