Відомий форвард Рауль стане помічником гендиректора мадридського "Реала"
18:32, 19 червня 2017Футбол
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39-річний екс-футболіст зайняв одну з керівних посад в мадридському клубі.
Рауль повертається в "Реал" / realmadrid.ru
Легендарний іспанський форвард Рауль близький до повернення в "Реал" - цього разу в новій якості.
39-річний іспанець займе посаду помічника генерального директора мадридського клубу і буде підпорядковуватися безпосередньо виконавчому директорові клубу Хосе Санчесу.
Рауль повинен стати сполучною ланкою між керівництвом і персоналом «Реала». Крім того, він буде керувати базою клубу в Вальдебебасі.
Повідомлялося, що Рауль може стати помічником президента «Реала» Флорентіно Переса.
Рауль виступав за «Реал» з 1994-го по 2010 роки. Потім він по два сезони грав за німецький «Шальке», катарський «Аль-Садд» і американський «Нью-Йорк Космос».
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