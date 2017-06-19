Відомий форвард Рауль стане помічником гендиректора мадридського "Реала"

Легендарний іспанський форвард Рауль близький до повернення в "Реал" - цього разу в новій якості.

39-річний іспанець займе посаду помічника генерального директора мадридського клубу і буде підпорядковуватися безпосередньо виконавчому директорові клубу Хосе Санчесу.

Рауль повинен стати сполучною ланкою між керівництвом і персоналом «Реала». Крім того, він буде керувати базою клубу в Вальдебебасі.

Повідомлялося, що Рауль може стати помічником президента «Реала» Флорентіно Переса.

Рауль виступав за «Реал» з 1994-го по 2010 роки. Потім він по два сезони грав за німецький «Шальке», катарський «Аль-Садд» і американський «Нью-Йорк Космос».