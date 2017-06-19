Руслан Ротань прибув до Праги і пройде медогляд у "Славії"
17:56, 19 червня 2017Футбол
446
Півзахисник збірної України близький до укладання контракту з чемпіоном Чехії - "Славією".
Руслан Ротань - у Празі / facebook.com
Капітан «Дніпра» Руслан Ротань прилетів до Праги для проходження медогляду в місцевому клубі «Славія». Про це у своєму Facebook повідомив футбольний агент В'ячеслав Заховайло, який допомагає хавбеку з переходом в чеський клуб.
Раніше вже з'являлась інформація про те, що гравець домовився про особистий контракт з чемпіоном Чехії. Пізніше стало відомо про інтерес «Славії» до іншого українця – Євгена Коноплянки, але після зміни тренера у «Шальке» цей трансфер став неможливим.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter