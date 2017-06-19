Команди з Косово дебютують в єврокубках під егідою УЄФА

У сезоні 2017/2018 років в клубних турнірах УЄФА вперше візьмуть участь футбольні команди Косово.

Сьогодні в Ньоні відбулося жеребкування перших кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів і Ліги Європи наступного сезону. В ній, зокрема, взяли участь відповідно клуби "Трепча'89" і "Пріштіна". Перші матчі ці команди проведуть вже в червні.

Як напередодні повідомляв один з керівників департаменту національних асоціацій УЄФА Зоран Лакович, рішення про включення Федерації футболу Косово до складу УЄФА було прийнято ще в травні минулого року, проте в минулому році участь косовських команд в єврокубках була виключена через невідповідність критеріям ліцензування УЄФА.

У 2014 році ФІФА вперше дозволила командам з Косово проводити міжнародні товариські матчі з усіма командами, крім представників колишньої Югославії, повідомляє gordonua.com.

Федерація частково визнаної держави Косово була прийнята у ФІФА в травні 2016 року. Проти цього активно виступала Федерація футболу Сербії.

Зазначимо, що збірна Косово є суперником національної команди України у кваліфікації до чемпіонату світу 2018 року.