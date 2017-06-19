Київське "Динамо" вийшло з відпустки разом з Гусєвим і Кравцем

Сьогодні гравці київського "Динамо" зібралися у Києві після відпустки. З ранку пройшли медичне обстеження в клініці "Борис", на 16.00 заплановано тренування в Кончі-Заспі, повідомляє сайт Команда1.

Серед 18-ти футболістів, які до 25 червня включно будуть готуватися на клубній базі, присутні Кравець, що повернувся з оренди в іспанській "Гранаді", а також Гусєв, який підписав з "Динамо" однорічний контракт.

Сербський захисник Пантіч з'явиться в таборі "біло-синіх" 20 червня, а ще через шість днів до основної групи приєднаються гравці, які були викликані у збірні своїх країн на відбіркові матчі ЧС-2018. Це українці Ярмоленко, Бесєдін, Шепелєв, Сидорчук, Морозюк і Циганков, хорват Віда, угорець Кадар і білорус Корзун.

Читайте такожДонецький "Шахтар" розпочав підготовку до нового сезону26 червня "Динамо" вилетить до Австрії на тренувальний збір. Підготовка в австрійському Тіролі триватиме два тижні, протягом яких кияни планують провести шість спарингів.

Чотири суперника вже відомі. Це місцевий "Ваттенс" (30 червня) і три учасника Ліги Європи наступного сезону — румунська "Університатя" (5 липня), голландський "Утрехт" (8 липня) і чеська "Спарта" (9 липня). Ще два спаринг-партнера підшукуються (1-е і 4 липня).

10 липня команда Хацкевича повертається з Австрії, а 15-го числа відкриє для себе сезон матчем в Одесі за Суперкубок України з "Шахтарем".