Ігор Суркіс: Я не спав три ночі, коли не продовжив контракт з Ребровим (відео)

Президент «Динамо» Ігор Суркіс дав незвичайне інтерв'ю за кермом автомобіля, повідомляє #FootballHub.

Під час 20-хвилинного спілкування президент найтитулованішого клубу країни розповів про те, коли "Динамо" знову може зіграти в Донецьку, про своє спілкування з Рінатом Ахметовим, про гроші, які лежали у нього в "Приватбанку", про ставлення до автомобілів і про те, як проводить вільний час у колі друзів.

Ігор Суркіс прокоментував також зміну головного тренера клубу.

«Вперше за роки мого президентства, не продовживши контракт з головним тренером, я був засмучений, я був сумним. Я переживав, не спав три ночі, сподівався, що Сергій Станіславович Ребров знайде в собі сили продовжити роботу.

Я ще раз скажу для тих, хто говорить і пише, що ми з Ребровим вдіяли негарно. Я вдіяв з Ребровим дуже красиво. Для нього двері клубу завжди відкриті. Ми його завжди чекаємо, і я його обов'язково обійму при зустрічі», – сказав Суркіс.