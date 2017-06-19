Кріштіану Роналду хоче повернутися в "Манчестер Юнайтед"

Новим клубом Кріштіану Роналду може стати «Манчестер Юнайтед», в якому португальський нападник виступав до переходу в «Реал».

Як повідомляє сайт журналіста Sky Sport Italia Джанлуки Ді Марція, 32-річний португалець попросив свого агента Жорже Мендеша зробити все можливе для оформлення трансферу в «МЮ».

Французький «ПСЖ» готовий витратити будь-яку суму на придбання Роналду, але ключове значення матиме бажання гравця.

Нагадаємо, що Роналду виступав «Манчестер Юнайтед» з 2003-го по 2009 рік, вигравши з клубом дев'ять трофеїв, в тому числі Лігу чемпіонів і три чемпіонати Англії.

Крім того, перший «Золотий м'яч» португалець взяв у складі англійської команди.

Нападник планує покинути «Реал» через звинувачення в несплаті податків на суму 14,7 мільйона євро. На думку Роналду, мадридський клуб не захищає його.