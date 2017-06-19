Динамівець Ярмоленко близький до переходу в "Баварію" - ЗМІ

Як стало відомо сайту Команда1 з достовірних німецьких джерел, капітан київського «Динамо», півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко близький до переходу в мюнхенську «Баварію».

Подробиці майбутнього трансферу невідомі, але серйозна зацікавленість німецького клубу існує.

Читайте також"Динамо" поки не продає хорвата Увазі, відмовившись від пропозиції "Бешикташа" За даними джерела, все залежить від того, чи зможуть домовитися покупці з нинішніми роботодавцями футболіста. У «Баварії» Ярмоленко може замінити бразильського півзахисника Дугласа Косту, який найближчим часом має перейти в італійський «Ювентус».

Додамо, що в даний момент Ярмоленко перебуває в Туреччині, де відпочиває разом зі своєю родиною.