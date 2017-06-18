Історична подія: арбітр скасував гол збірної Португалії після відеоповтору

В одному з матчів Кубка конфедерацій Португалія - Мексика (2:2), який проходив в російській Казані, сталася історична подія.

На 19-й хвилині головний арбітр зустрічі аргентинець Нестор Пітана відмінив взяття воріт збірної Мексики після наради з відеоасистентами.

Захисник збірної Португалії Пепе переправив м'яч у сітку, рефері спочатку вказав на центр поля, але потім прислухався до навушника, в якому його асистенти відрапортували про можливий офсайд. Відеоповтор показав, що Пепе дійсно перебував у положенні поза грою. Гол не був зарахований.

Цей епізод коштував перемоги чемпіонам Європи, адже на останній хвилині гри вони пропустили гол, втративши три очки, а матч завершився внічию.