Завезіть марихуани для голландців: президент РФС Мутко відзначився невдалим жартом

Президент Російського футбольного союзу Віталій Мутко невдало пожартував під час позачергової конференції РФС.

У відповідь на прохання представників Ульяновської області допомогти із залученням команд-учасниць ЧС-2018 в невеликі міста, в яких є бази, Мутко запропонував завезти для збірної Голландії марихуану.

"Більшість команд вже вибрали собі бази. Ми рекомендуємо їм, але бази вибирають самі команди. Ми будемо рекомендувати Ульянівську область в числі інших.

Але ви починайте. Якщо голландці, то марихуанки завезіть або ще чого-небудь. Якось там вже самі залучайте!", - сказав Мутко.

Цікаво, що одним з гостей конференції був президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Слідом Мутко спробував виправдатися: "Та я жартую, звичайно. Я хочу вам сказати - під лежачий камінь... Цим потрібно займатися. Хочеш, щоб у твій регіон приїхала якась команда - займайся, створюй умови..."

Заяву Мутко передає журналіст "Спорт FM" Нікіта Павлов в своєму Twitter.

Нагадаємо, Віталій Мутко неодноразово ставав об'єктом жартів, зокрема, за свої специфічні знання англійської мови, які він демонстрував.