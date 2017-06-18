"Динамо" поки не продає хорвата Віду, відмовившись від пропозиції "Бешикташа"

Захисник київського «Динамо» Домагой Віда може залишитися цим літом в Києві, незважаючи на пропозиції з Туреччини. Керівництво «біло-синіх» відхилило пропозицію від стамбульського "Бешикташа" щодо трансферу хорватського захисника. Про це повідомляє сайт forospor.com.

Турецький клуб запропонував за хорвата 1 млн євро з доповненням двох гравців - українського голкіпера Дениса Бойка і півзахисника Араса Озбіліза.

Киян цей варіант не влаштував. Більше того, повідомляється, що "Динамо" готове підписати новий контракт із захисником.

Зазначимо, що чинний контракт Віди з «Динамо» закінчується взимку.