"Динамо" поки не продає хорвата Віду, відмовившись від пропозиції "Бешикташа"
13:48, 18 червня 2017Футбол
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Турецький клуб виходив з об'ємною пропозицією, але отримав відмову від киян - ЗМІ.
Домагой Віда / fcdynamo.kiev.ua
Захисник київського «Динамо» Домагой Віда може залишитися цим літом в Києві, незважаючи на пропозиції з Туреччини. Керівництво «біло-синіх» відхилило пропозицію від стамбульського "Бешикташа" щодо трансферу хорватського захисника. Про це повідомляє сайт forospor.com.
Турецький клуб запропонував за хорвата 1 млн євро з доповненням двох гравців - українського голкіпера Дениса Бойка і півзахисника Араса Озбіліза.
Киян цей варіант не влаштував. Більше того, повідомляється, що "Динамо" готове підписати новий контракт із захисником.
Зазначимо, що чинний контракт Віди з «Динамо» закінчується взимку.
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