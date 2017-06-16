Іспанець Наварро призначений головним тренером "Карпат"

Львівські «Карпати» підписали контракт з іспанським наставником Серхіо Наварро, повідомляє офіційний сайт "левів".

"Я знаходжуся у Львові не так давно, однак ознайомився зі стадіоном і базою. Можу запевнити, що інфраструктура відповідає усім необхідним вимогам. Цього достатньо для того, щоб комфортно працювати і виконувати поставлені завдання", - заявив Наварро після призначення.

"Так, безперечно, за короткий час, я мав нагоду спостерігати за іграми команди і оцінив її можливості. Я бачу потенціал, тут достатньо гравців, які мають шанс на зростання. У «Карпатах» також вистачає досвідчених гравців, на яких я також сподіватимуся", - підкреслив іспанський фахівець.

До штабу Серхіо Наварро увійдуть два іспанських помічники: асистент Іван Медай і тренер з фізпідготовки Хосе Пастор, який працював у «Вільярреалі», білоруському БАТЕ, російських «Рубіні», «Кубані» та «Ростові». З останнім клубом став срібним призером чемпіонату Росії.

До тренерського штабу також ввійдуть Михайло Дячук-Ставицький, який раніше працював тренером молодіжної команди та тренер по роботі з воротарями Володимир Марчук, який аналогічні функції виконував у команді Олега Дулуба.

Новий головний тренер «зелено-білих» отримав перший досвід тренерської роботи у сезоні 2004/2005 років, коли працював у структурі іспанського клубу «Кастельон» (протягом кількох років був наставником у командах різних вікових категорій).

У 2011-му році вперше вирушив за кордон і зайняв пост методологічного директора казанського «Рубіна» (команда здобула Кубок Росії у 2012-му і вийшла до чвертьфіналу Ліги Європи), а також помічника головного тренера Курбана Бердиєва.

Паралельно Серхіо Наварро проводив навчання в школі тренерів у Валенсії (Іспанія).

Протягом останніх трьох сезонів виконував функції методологічного директора іспанського «Вільярреалу».