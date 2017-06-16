Гравець "Динамо" Цуріков став вільним агентом

У динамівського захисника Андрія Цурікова влітку закінчився термін оренди в «Олександрії», після чого він розірвав контракт з київським "Динамо", повідомляє офиційний сайт ФК "Динамо".

Незважаючи на те, що контракт з клубом у футболіста діяв до кінця грудня 2017-го року, «Динамо» за обопільною згодою вирішило надати йому статус вільного агента на півроку раніше – 15-го червня. Тепер Андрій зосереджений на розгляді варіантів подальшого продовження своєї футбольної кар'єри.

За першу команду столичного клубу Цуріков провів 8 матчів, і ще 30 (забив 11 голів) зіграв в молодіжній першості.

Нагадаємо, першу частину сезону 2015/2016 гравець провів на правах оренди в ужгородській «Говерлі», після чого виступав за грецький «Левадіакос». А в минулому чемпіонаті знову-таки, на правах оренди захищав кольори «Олександрії».

"ФК «Динамо» Київ дякує захиснику за час, проведений в нашій команді, і бажає успіхів у подальшій кар'єрі", - йдеться в повідомленні.