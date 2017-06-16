Антикорупційний прокурор Холодницький обраний віце-президентом ФФУ

14:29, 16 червня 2017
Футбол
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Андрій Павелко переобраний президентом Федерації футболу України.

Фото УНІАН

У Будинку футболу в Києві сьогодні, 16 червня, відбувся 20 Конгрес Федерації футболу України.

В ході засідання прийнято рішення переобрати Андрія Павелка президентом Федерації футболу України. Як зазначили у ФФУ, рішення прийняли всі 95 делегатів одноголосно.

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Відзначимо, що Андрій Павелко був єдиним кандидатом на посаду голови ФФУ. Як відомо, термін повноважень президента Федерації футболу України становить 5 років, таким чином, Павелко буде керувати федерацією до 2022 року.

Крім цього, делегати обрали трьох перших віце-президентів ФФУ. Одним із них став голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Першими віце-президентами ФФУ також стали Вадим Костюченко і Олександр Бандурко.

Раніше в коментарі Українській правді Холодницький зазначив, що це його персональне рішення - подати свою кандидатуру на пост віце-президента ФФУ.

"ФФУ – це громадська організація. І діяльність ФФУ – це суто громадська діяльність, не заборонена законом", – сказав Холодницький.

Він зазначив, що буде займатися цією діяльністю лише у позаробочий час і безкоштовно.

Як зазначає видання Champion, делегати Конгресу обрали 8 віце-президентів ФФУ, серед яких - заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, народні депутати Сергій Куніцин, Олександр Герега і Андрій Мацола.

Також, на Конгресі, відповідно до вимог законодавства, громадську організацію Федерація футболу України було перейменовано на громадську спілку "Федерація футболу України".

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Теги: #президент ФФУ#голова САП Холодницький