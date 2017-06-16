Роналду повідомив керівництво "Реала" про рішення залишити клуб - ЗМІ

Нападник мадридського «Реалу» Кріштіану Роналду має намір покинути клуб, повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, бажання футболіста збірної Португалії зумовлено останніми подіями, пов'язаними із звинуваченнями іспанської прокуратури в його адресу. Роналду налаштований рішуче, і його позиція обговоренню не підлягає, про що він вже повідомляв президента «Королівського клубу» Флорентіно Переса.

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Роналду звинувачується в несплаті податків на суму €14,7 млн в період з 2011 по 2014 рік. Зокрема, преса повідомляє, що футболіст зробив це за допомогою громадської організації, яку створив у 2010 році. Роналду звинувачується в несплаті тих грошей, які отримував від своїх іміджевих прав. В цілому ж гравець звинувачується в чотирьох злочинах проти податкових органів Іспанії.