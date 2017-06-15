Президент ФФУ Павелко: Маріуполь – мирне українське місто, яке заслуговує на великий футбол

22:50, 15 червня 2017
Футбол
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Президент ФФУ висловив свої думки щодо майбутніх домашніх матчів новачка Прем’єр-ліги ФК «Маріуполь»

ffu.org.ua

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко розповів про те, чтому вважає ФК "Маріуполь" повноправним новачком УПЛ, який може проводити домашні матчі на своєму стадіоні, повідомляє ФФУ.

"Маріуполь – мирне українське місто, яке заслуговує на великий футбол, - підкреслив Павелко. - Місцева влада та поліція вже надали всі необхідні гарантії. Переважна більшість клубів не висловила жодних сумнівів у тому, чи їхати до Маріуполя. Але якщо хтось занадто хвилюється щодо особистої безпеки – я готовий розділити ризики та поїхати автобусом разом. Якщо треба переконати когось власним прикладом – я це, безперечно, зроблю, від своїх слів ніколи не відмовляюсь".

Також Павелко зазначив: "Терористична загроза нині є в усьому світі і в будь-якому місті України. І це не пов'язано лише з футболом. Загроза є і для концертів, і для решти масових заходів. ФФУ не компетентна гарантувати безпеку учасників та глядачів, її гарантують відповідні силові органи. Це питання дотримання порядку: є гарантії безпеки, є регламент змагань – треба його дотримуватися. А в разі повідомлень про потенційну загрозу, будь-яку подію обов’зково скасують, чи то футбольний поєдинок, чи то концерт".

На запитання, щодо того, що топ-менеджер одного з клубів, що не хоче їхати до Маріуполя, заявив, що клубний автобус є «яскравою мішенню для бойовиків», а інший клуб вважає, що щодо «західняків» та «хлопців з Бандерштадту» можуть бути провокації, очільник ФФУ вважає: "Нагадаю, рік тому в Маріуполі відбувся сольний концерт «Океану Ельзи» на чолі з одним з найвідоміших патріотів України – Святославом Вакарчуком. Прийшов повний стадіон – жодного інциденту! Чи «Океан Ельзи» – менш приваблива мішень для російських терористів, ніж будь-який футбольний клуб України? Багато наших хлопців загинуло заради миру, який зараз панує в Маріуполі. Футбол – це ознака мирного життя. Ми маємо підтримати жителів міста, на їх долю останні роки випало багато труднощів. На днях у Краматорську розмовляв з нашими бійцями, серед них багато прихильників футболу – вони обурені тим, що дехто відмовляється грати у Маріуполі".

А на уточнююче запитання, що один концерт, це не цілий футбольний сезон, Павелко зазначив: "Весь останній рік у Маріуполі грали клуби Першої ліги з усієї країни – від Стрия до Краматорська, від Києва до Миколаєва. Більше того, в травні 2016-го в Маріуполі грала друга команда одного з клубів, який тоді не боявся терористів, а зараз боїться – і його клубний автобус теж без жодних проблем доїхав в обидва боки. Це абсолютно штучно створена проблема. Я закликаю клуби ще раз передивитись усі гарантії безпеки, які їм вже надано та прийняти єдине вірне рішення – відповідно до розкладу матчів приїхати до Маріуполя та подарувати місту свято футболу".

Як повідомляв УНІАН, "Іллічівець" (нині - ФК "Маріуполь") виграв змагання Першої ліги сезону 2016/17.

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Теги: #Маріуполь#УПЛ#ФФУ