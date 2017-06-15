Фанати чернігівської "Десни" збираються на черговий протест до Києва

Завтра, 16 червня, у Києві відбудеться ХХ Конгрес ФФУ.

Чернігівські фанати ФК «Десна» мають намір звернутися до федерації з вимогою розглянути справу чернігівської команди, і, врешті-решт, допустити її до змагань Прем'єр-ліги сезону 2017/2018.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив один з лідерів фанатського руху Дмитро Дорошко.

«В свою чергу запрошую всіх небайдужих завтра приїхати до будинку футболу та нагадати чиновникам федерації, що спортивний принцип понад усе, і доля місця в УПЛ має вирішуватись на футбольному полі, а не у кабінетах федерації. Наша вимога проста – «Десна» має грати в УПЛ!» - зазначив він, пише Високий Вал.

Нагадаємо, завтра на ХХ Конгресі ФФУ головним питанням буде переобрання керівних органів федерації футболу і президента організації. Єдиним кандидатом на посаду голови ФФУ є діючий президент Андрій Павелко.