Володар "Золотого м'яча" Ігор Бєланов відкриє в Іспанії футбольний табір для українських дітей

Екс-нападник київського "Динамо" і збірної СРСР, володар "Золотого м'яча" Ігор Бєланов відкриє в Іспанії футбольний табір для дітей з України.

"12 червня в Іспанії, в місті Дая-В'єха, між Фондом Ігоря Бєланова і мером Рафою Вівесом було підписано угоду про відкриття навесні 2018 року спортивно-футбольного табору "Camps Teens" для дітей від 8 до 18 років.

Займатися з дітьми будуть тренери команд іспанської Ла Ліги. Вже є домовленості з дитячими школами клубів Ла Ліги про спільні турніри між учнями. Взяти участь в навчанні і зборах зможуть всі охочі і футболісти, які подають надії. Для талановитих дітей з України будемо шукати спонсорів і меценатів.

Хочу відзначити теплий прийом в Іспанії. Тут знають всіх українських володарів "Золотого м'яча": Олега Блохіна, Андрія Шевченка і вашого покірного слугу – Ігоря Бєланова. Іспанія – футбольна країна і її громадянам не чужа Україна, український футбол, українські таланти. Будемо допомагати один одному", – написав Ігор Бєланов на своїй сторінці в Facebook.