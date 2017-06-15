"Реал" рекомендує Роналду сплатити штраф іспанським державним органам

Мадридський клуб "Реал" порадив нападнику команди Кріштіану Роналду заплатити штраф, щоб уникнути зайвої судової тяганини і небажаних наслідків, пов'язаних з постійною увагою ЗМІ у справі з несплатою португальською зіркою податків. Про це повідомляє видання AS.

Читайте такожРоналду пред'явили звинувачення в несплаті податків на суму близько 15 мільйонів євро Як повідомляв УНІАН, іспанська прокуратура подала в суд заяву на Кріштіану Роналду, звинувачуючи його в ухиленні від виплати податків на суму 14,7 млн євро в період з 2011-го по 2014 роки. Зокрема, футболіст зробив це за допомогою "бізнес-структури", яку створив у 2010 році.

Роналду звинувачується в несплаті грошей, які отримував від своїх іміджевих прав. В цілому гравець звинувачується в чотирьох злочинах проти податкових органів Іспанії.

Раніше "Реал" виступив з офіційною заявою, в якій говориться, що клуб вірить у повну невинність гравця.