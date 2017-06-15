Донецький "Шахтар" розпочав підготовку до нового сезону

Вранці 15 червня футболісти і тренери донецького "Шахтаря" зібралися на заміській базі «Святошин» в Києві для початку підготовки до нового сезону, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Відсутні в тренувальному таборі чемпіонів України лише гравці, які викликалися в національні збірні своїх країн.

У той же час, до повернення збірників, з першою командою "Шахтаря" будуть займатися десять гравців Академії клубу. В тренувальний процес чемпіон України входить у такому складі:

воротарі: Олег Кудрик, Руслан Єфанов, Владислав Вертей;

захисники: Даріо Срна, Ісмаїлі, Марсіо Азеведо, Сергій Вакуленко, Давид Хочолава, Данило Сагуткін, Євген Чаговець, Юрій Мате;

півзахисники: В'ячеслав Танковський, Фред, Бернард, Алан Патрік, Дентіньо, Ігор Кірюханцев, Олександр Пихальонок, Владислав Якимець, Дмитро Топалов;

нападники: Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.

Спочатку всі пройшли плановий медогляд, який включав в себе аналіз крові та електрокардіограму.

Сьогодні «Шахтар» проведе перше тренування після відпустки.

Гравці "Шахтаря", які були викликані в національну збірну України, відпочивають до 22 червня.

Олександр Зубков, який брав участь разом з молодіжною збірною України в Меморіалі ім. В. Лобановського, приєднається до партнерів 20 червня.

Гравець збірної Бразилії Тайсон приїде в розташування донеччан 25 червня.