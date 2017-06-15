"Шахтар" продовжив контракт із захисником збірної України
11:50, 15 червня 2017Футбол
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22-річний Едуард Соболь підписав п'ятирічну угоду з гірниками.
Едуард Соболь / readfootball.com
Захисник збірної України Едуард Соболь підписав новий контракт з донецьким "Шахтарем", повідомляє сайт Команда1.
Термін нової угоди складе 5 років.
22-річний Едуард Соболь і до цього належав "Шахтарю". В стан гірників він перейшов із запорізького "Металурга" в лютому 2013-го, але з тих пір зіграв за основу донеччан лише 16 матчів.
З літа 2016-го футболіст грав за "Зорю" на правах оренди. З вересня 2016 року Соболь викликається в національну збірну України, за яку зіграв 6 матчів.
Раніше повідомлялося про інтерес до Соболя з боку турецького «Фенербахче».
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