"Шахтар" продовжив контракт із захисником збірної України

Захисник збірної України Едуард Соболь підписав новий контракт з донецьким "Шахтарем", повідомляє сайт Команда1.

Термін нової угоди складе 5 років.

22-річний Едуард Соболь і до цього належав "Шахтарю". В стан гірників він перейшов із запорізького "Металурга" в лютому 2013-го, але з тих пір зіграв за основу донеччан лише 16 матчів.

З літа 2016-го футболіст грав за "Зорю" на правах оренди. З вересня 2016 року Соболь викликається в національну збірну України, за яку зіграв 6 матчів.

Раніше повідомлялося про інтерес до Соболя з боку турецького «Фенербахче».