Сирійський воротар став зіркою інтернету завдяки своєму унікальному удару (відео)

Сирійський голкіпер Ібрагім Альма завоював серця вболівальників по всьому світу своїм унікальним введенням м'яча в гру. 25-річний страж воріт збирає тисячі переглядів на Youtube своїм волейбольним ударом.

Зовсім недавно Альма продемонстрував свої "волейбольні" таланти у відбірковому турнірі чемпіонату світу з футболу-2018 проти команди Китаю, який завершився з рахунком 2:2. Пропонуємо вам самим оцінити фірмову фішку голкіпера.

Раніше Альма таким же ударом вибивав м'яч у поєдинку з Японією.