Сирійський воротар став зіркою інтернету завдяки своєму унікальному удару (відео)
11:34, 15 червня 2017Футбол
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Футбольний голкіпер з волейбольними навичками підкорив аудиторію.
Ібрагім Альма / football24.ua
Сирійський голкіпер Ібрагім Альма завоював серця вболівальників по всьому світу своїм унікальним введенням м'яча в гру. 25-річний страж воріт збирає тисячі переглядів на Youtube своїм волейбольним ударом.
Зовсім недавно Альма продемонстрував свої "волейбольні" таланти у відбірковому турнірі чемпіонату світу з футболу-2018 проти команди Китаю, який завершився з рахунком 2:2. Пропонуємо вам самим оцінити фірмову фішку голкіпера.
Раніше Альма таким же ударом вибивав м'яч у поєдинку з Японією.
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