Екс-гравець збірної України з футболу знову зробив вибір на користь російського клубу

Екс-захисник київського "Динамо" і збірної України Тарас Михалик продовжить виступати в Росії. Михалик узгодив новий контракт з московським "Локомотивом" після того, як завершилася стара угода.

Як інформує офіційний сайт "Локомотива", 33-річний гравець залишається в Росії до кінця сезону-2017/18.

Читайте такожТимощук залишається працювати в тренерському штабі "Зеніту" після відходу Луческу"Радий, що мій час в "Локомотиві" триває. Попереду насичений сезон, єврокубки, великі завдання. Вже чекаємо часу, коли команда збиреться після відпустки, ми обговорюємо майбутні збори", – розповів Михалик.

Попередній контракт Михалика з "Локомотивом" закінчився в кінці травня і футболіст повідомляв, що знаходиться у вільному плаванні.

У складі російського клубу український захисник виступає з червня 2013 року.