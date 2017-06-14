ФФУ вирішила залучити зарубіжну аудиторську компанію, щоб залагодити конфлікт навколо "Десни"
Зарубіжні аудитори ще раз перевірять відповідність чернігівського клубу всім необхідним фінансовим нормам.
Федерація футболу України пропонує залучити до розгляду атестаційних документів чернігівської «Десни» авторитетну міжнародну аудиторську компанію.
При цьому ФФУ готова за необхідності частково або повністю профінансувати роботу аудиторів. Про це в інтерв'ю прес-службі організації розповів генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький.
«Для нас важливий не перелік документів, а їх якісний зміст. Сьогодні я на чолі команди федерації проводжу ряд зустрічей у Чернігові – з керівництвом «Десни» та головою чернігівської ОДА Валерієм Куличем.
Ще раз пояснимо позицію ФФУ з атестації, обговоримо аргументи клубу. Ми завжди намагаємося йти назустріч учасникам футбольних процесів, тому запропонуємо провести незалежний аудит документів однією з кращих світових компаній.
Як один з керівників комітету УЄФА з ліцензування, надам клубу всі необхідні консультації щодо проведення такого аудиту».
Нагадаємо, в українському футболі розгорівся скандал з приводу рішення атестаційних органів ФФУ не видавати чернігівській "Десні" ліцензію клубу Прем'єр-ліги і, таким чином, заборонити їй брати участь у наступному сезоні УПЛ, хоча вона цього домоглася за спортивним принципом. Місце «Десни» в УПЛ повинен посісти рівненський "Верес".