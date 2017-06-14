Футболісти збірної України "притравили" Євгена Селезньова за "гарне знання англійської"
14:52, 14 червня 2017Футбол
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Нападник збірної України Євген Селезньов підписав пост в Instagram на ламаній англійській, про що скоро пошкодував.
Євген Селезньов продемонстрував "неабиякі" знання англійскої мови / ua-football.com
Нападник збірної України Євген Селезньов проявив неабиякі знання англійської мови, прокоментувавши у своєму Інстаграмі гру проти Фінляндії.
"My better match after! My team nomer one!", – написав напередодні Селезньов і нарвався на тролінг з боку партнерів по збірній України.
Що хотів цим сказати Селезньов, спочатку не зрозумів лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко: "Good English my friend".
А потім до насмішок приєднався півзахисник бельгійського "Генка" Руслан Малиновський: "Селя, те, що ти написав, навіть Google не переводить".
Селезньов, не довго думаючи, видалив свій пост, але скріншоти залишилися, повідомляє football24.ua.
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