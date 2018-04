Футболісти збірної України "притравили" Євгена Селезньова за "гарне знання англійської"

Нападник збірної України Євген Селезньов проявив неабиякі знання англійської мови, прокоментувавши у своєму Інстаграмі гру проти Фінляндії.

"My better match after! My team nomer one!", – написав напередодні Селезньов і нарвався на тролінг з боку партнерів по збірній України.

Що хотів цим сказати Селезньов, спочатку не зрозумів лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко: "Good English my friend".

А потім до насмішок приєднався півзахисник бельгійського "Генка" Руслан Малиновський: "Селя, те, що ти написав, навіть Google не переводить".

Селезньов, не довго думаючи, видалив свій пост, але скріншоти залишилися, повідомляє football24.ua.