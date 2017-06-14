Матч відбору ЧС-2018 Україна - Туреччина пройде в Харкові

Матч 7-го туру відбіркового турніру чемпіонату світу з футболу-2018 Україна Туреччина пройде в Харкові на ОСК "Металіст", повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Гра відбудеться 2 вересня 2017 року і розпочнеться о 21.45.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року збірна України провела товариський матч з командою Сербії (2:0). Також свої офіційні міжнародні матчі з 2017-го року тут проводить донецький "Шахтар".

До цього Харків був на кілька років виключений із списку міст, де проводяться міжнародні матчі, через близькість до зони збройного конфлікту на сході України.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 11 червня, збірна України обіграла команду Фінляндії з рахунком 2:1. Команда Андрія Шевченка в групі відбору ЧС-2018 ділить 3-4 місця зі збірною Туреччини (11 очок), поступаючись лідерам групи - Хорватії та Ісландії - по 13 балів.