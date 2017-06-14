Клуб Прем'єр-ліги "Іллічівець" перейменували в ФК "Маріуполь"

Маріупольський футбольний клуб "Іллічівець" офіційно перейменовано у "Маріуполь", повідомляє офіційний сайт клубу.

"Маріуполь — це не тільки місто металургів і сталеварів. Маріуполь — це місто моряків і студентів, машинобудівників та залізничників. У нашому місті живуть українці, росіяни, греки, вірмени, євреї і білоруси. Маріуполь — це столиця Приазов'я і форпост України на Південно-Сході! На нашу думку, всім цим вимогам відповідає назва ФК «Маріуполь», - йдеться в заяві клубу.

Також наголошується, що за «Маріуполь» висловилися жителі регіону та вболівальники команди. На офіційному сайті пройшло опитування про нову назву команди. За підсумками двох турів більшість респондентів обрали ФК «Маріуполь». Паралельно проходило опитування і на популярному міському сайті 0629.com.ua — і тут більшість голосів було віддано за «Маріуполь».

На даний момент уболівальникам представлено три версії емблеми нового клубу, з яких повинна бути обрана офіційна емблема.

Як повідомляв УНІАН, "Іллічівець" за підсумками сезону 2016/17 зайняв перше місце в турнірній таблиці Першої ліги, набравши в 34 іграх 81 очко. Команда вийшла в Прем'єр-лігу.