У російському Волгограді загорівся недобудований стадіон ЧС-2018 (відео)

Вранці 14 червня на споруджуваному до чемпіонату світу 2018 року стадіоні «Волгоград-арена» сталася пожежа, повідомляє Советский спорт.

Як повідомили в ГУ МНС по Волгоградській області, загорілися пінопласт і утеплювач. З різних районів міста було видно, що над стадіоном з'явилися чорні клуби диму заввишки в декілька десятків метрів.

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У мережі з'явилися численні відеосвідчення очевидців.

Як повідомляв УНІАН, найбільш проблемною ареною ЧС-2018 став стадіон в Санкт-Петербурзі, вартість якого склала 43 млрд рублів (1,5 млрд. доларів США).