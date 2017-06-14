Новий тренер "Зеніту" Манчіні: До тренерського штабу увійде Тимощук. Він важливий для взаємодії з командою

Новий головний тренер російського футбольного клубу "Зеніт" (Санкт-Петербург) Роберто Манчіні провів першу прес-конференцію, на якій, зокрема, розповів про зміни в тренерському штабі, повідомляє офіційний сайт ФК "Зеніт".

"Важливо, що в тренерський штаб увійдуть і Тимощук, і Симутенков. Вони важливі для подальшої взаємодії", - зазначив Манчіні.

Говорячи ж про причини, з якої тренер погодився очолити російський клуб, Манчіні зазначив: «Зеніт» постійно на слуху, тому я давно знайомий з цим клубом і дивився його матчі. Що стосується швидкості, подивимося. Мені потрібно розпочати тренувальний процес, і тоді стануть зрозумілі сильні і слабкі сторони команди".

Як повідомляв УНІАН, Анатолій Тимощук прийшов в "Зеніт" у березні нинішнього року, при колишньому наставнику команди Мірчі Луческу, підписавши контракт на 2 роки. У літнє міжсезоння румунський фахівець, екс-головний тренер донецького "Шахтаря" і петербурзького "Зеніту", залишив посаду наставника російського клубу.